الأهلي يواجه الاتحاد المصراتي ويعلن عن تعديل موعد ودياته أثناء التوقف

أعلن النادي الأهلي عن أكثر من تعديل على برنامج مبارياته الودية خلال فترة التوقف الدولي للشهر الجاري.

وكان الأهلي أعلن عن خوض مباراتين أمام الهلال الليبي ومصر المقاصة يومي 30 سبتمبر و3 أكتوبر في إطار الاستعداد لاستئناف مشواره المحلي.

ولكن وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي أشار على هامش مران اليوم الأربعاء إلى أن الفريق سيواجه الاتحاد المصراتي الليبي يوم 28 سبتمبر الجاري، وبعدها سيلعب مع مصر المقاصة يوم 2 أكتوبر المقبل.

وأوضح جمعة أن الجهاز الفني بقيادة المغرب الحسين عموتة قام بإجراء تعديلات على برنامج إعداد الفريق، بعد تقديم ‏موعد مباراة الأهلي وبترول أسيوط في كأس الرابطة "كأس عاصمة مصر"، ليصبح يوم 7 أكتوبر ‏بدلًا من يوم 8 من الشهر ذاته.‏

وبعد مباراة كأس الرابطة، سيخوض الأهلي مواجهة الزمالك في قمة الدور الأول، المقرر لها يوم 11 أكتوبر.