وزير الخارجية الأمريكي: الأنشطة الخبيثة لإيران ووكلائها تهدد المنطقة

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، أن بلاده تنسق بصورة وثيقة مع دول مجلس التعاون الخليجي بشأن التطورات في المنطقة، مشيراً إلى وجود إجماع على أن أنشطة إيران في المنطقة خبيثة.

وأضاف روبيو، أن جميع دول المنطقة تواجه تهديداً من وكلاء إيران، مشيراً إلى أن ما يفعله الحوثيون في اليمن "يمثل مشكلة عميقة"، بحسب موقع "العربية.نت" الإخباري.

وفي ما يتعلق بالمسار مع طهران، أوضح روبيو أن التوصل إلى اتفاق مع إيران يتطلب "عملاً شاقاً على مدى فترة من الزمن"، مضيفاً أن هناك دعماً دولياً للعقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

وذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لديه عدد من الخيارات المتاحة للتعامل مع إيران، من بينها خيارات عسكرية.

وعن الملاحة في المنطقة، قال روبيو إن المعبر الجنوبي من مضيق هرمز مفتوح، مؤكداً أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل الدفاع عن المضائق وضمان بقائها مفتوحة.