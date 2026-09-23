الرئيس الصيني يتجه إلى واشنطن دون وفد رجال الأعمال المقرر مرافقته

قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز للأنباء إن الرئيس الصيني شي جين بينج، سيصل إلى واشنطن خلال الأسبوع الجاري لكنه لن يصطحب وفد رجال الأعمال الصينيين ‌الذي كانت تسعى إلى حضوره للمشاركة في اجتماعات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوردت رويترز، الأسبوع الماضي، أن الصين تضع اللمسات الأخيرة على تشكيل مجموعة من رجال الأعمال للانضمام إلى رحلة شي إلى الولايات ⁠المتحدة، والتي قد تضم شركات تخضع لرقابة الجهات التنظيمية الأمريكية.

ولم يتضح بعد سبب عدم حضور الوفد المقترح.

وقال أحد المصدرين، إن البيت الأبيض لديه أولويات أخرى بينما قال المصدر الثاني إن المسئولين الأمريكيين لا يرغبون في مشاركة شركات صينية يعتقدون أنها تربطها صلات بالجيش الصيني، وطلب المصدران عدم الإفصاح عن هويتهما.

ولدى سؤال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية خلال ‌إفادة ⁠صحفية دورية حول ما إذا كان رجال الأعمال سيرافقون شي في زيارته إلى الولايات المتحدة، رد قائلا "ليس لدي معلومات بشأن ذلك".

ومن المقرر أن ⁠يقيم ترامب مأدبة عشاء رسمية لشي في البيت الأبيض غدا الخميس، ومن المتوقع أن يحضرها مسئولون تنفيذيون من شركات أمريكية.

ومن بين المسئولين ⁠المتوقع حضورهم جيف بيزوس من أمازون، وسوندار بيتشاي من ألفابت، وسام ألتمان من أوبن.إيه.آي، وتيم كوك من أبل، ⁠وإيلون ماسك من تسلا، وجينسن هوانج من إنفيديا، وألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، ومارك زوكربيرج من ميتا بلاتفورمز.