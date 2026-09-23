سياسي أوكراني: زيلينسكي طلب من ترامب ترتيب اجتماع مع بوتين لإنهاء الحرب

قال إيفان يواس مستشار مركز السياسات الخارجية الأوكراني، إنّ الاجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان اجتماعًا مفتوحًا، ولم يشهد طرح أي جديد.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية نهى درويش، مقدمة برنامج منتصف النهار، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الفكرة الأساسية لا تزال تتمثل في معرفة ما إذا كان الاتحاد الروسي مستعدًا لعقد اجتماع يضم الرئيسين الأوكراني والروسي والرئيس الأمريكي.

وأوضح أنّ زيلينسكي طلب من ترامب ترتيب هذا الاجتماع، لأن أوكرانيا تريد إنهاء الحرب، مشيرًا إلى أن الاجتماع المباشر بين القادة يمكن أن يساعد في ذلك، وأن الولايات المتحدة تستطيع المساعدة في تنظيمه.

لكنه أوضح أنه لا توجد معرفة برد الفعل الروسي على هذا المقترح، لافتًا إلى أن رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان دائمًا سلبيًا عندما سُئل عن إمكانية لقاء زيلينسكي.

ولفت إلى أن روسيا لا تريد عقد هذا الاجتماع في الوقت الحالي، لكنه رأى أن الاجتماع يمكن أن يحدث، مستدركًا أنه، وفقًا لرأيه الشخصي، لن يحدث قبل نهاية العام.