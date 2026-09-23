ضغط أمريكي على أوكرانيا وروسيا لوقف الضربات على البنى التحتية للطاقة

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأربعاء، إن واشنطن تضغط على روسيا وأوكرانيا لوقف الهجمات المتبادلة على البنية التحتية للطاقة في البلدين.

وصرح لصحفيين في الأمم المتحدة: "أعتقد أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي سيؤكد أن القدرة على حماية شبكة الكهرباء تقع في صميم مصالح بلاده، وهو أمر يمكننا المساعدة في تحقيقه من خلال اتفاق"، وفق وكالة فرانس برس.

وأضاف: "من الواضح أن الجانب الروسي يتعرض لضربات غير مسبوقة في عمق أراضيه تستهدف قطاعات حيوية، ما يجعل إبرام اتفاق على هذا النطاق المحدود أمرا صعبا، لكن هذا التحدي ذاته هو ما يجعل محاولتنا التوصل إلى اتفاق أمرا بالغ الأهمية".

وتابع: "سنحاول، وأعتقد أننا مستعدون للقيام بدور إيجابي إن أمكننا ذلك، لتحقيق هذا الأمر".

وأمس الثلاثاء، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، استعداد بلاده لوقف استهداف منشآت الطاقة الروسية، شريطة التزام موسكو بخطوة مماثلة ووقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي للصحفيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "نحن مستعدون لأي صيغة من صيغ الهدنة في مجال الطاقة"، مشترطا أن توافق روسيا على عدم استهداف منظومة الطاقة الأوكرانية.

جاءت تصريحات الرئيس الأوكراني في وقت تكثفت فيه الهجمات المتبادلة على منشآت الطاقة، وسط مخاوف في كييف من تصاعد الضربات الروسية على منشآت الكهرباء والتدفئة مع اقتراب فصل الشتاء.