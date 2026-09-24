شهدت قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة انسحاب ومغادرة وفود دول عدة إلقاء كلمة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال نتنياهو إن "كان هناك المزيد من الجبناء الذين لم يغادروا القاعة أطلب منهم المغادرة الآن"، زاعما أن "إسرائيل وهي تدافع عن نفسها تدافع أيضا عن كثير من البلدان التي غادرت وفودها القاعة قبل قليل".



وأضاف أن "بعض مواطنينا ينفذون دفاعا ذاتيا عن أنفسهم لكن الصحافة العالمية تسمي ذلك عنف المستوطنين" على حد زعمه، مردفا: "على مدى 3 سنوات نخوض حربا على 7 جبهات واجهنا فيها كل محاولة لإبادتنا".

وواصل: "لو لم ندمر المنشآت النووية الإيرانية لكنا جميعا في عداد الموتى"، متابعا: "الأمر لا يتعلق بالأراضي بل يتعلق بوجود دولة يهودية.. وسننتصر فليس لدينا خيار آخر".

وأضاف ردا على الانتقادات الأوربية: "من الغرابة أن بعض من يتهموننا بالاستعمار هم في بريطانيا وفرنسا وأقول لهم كفى كذبا فقد استعمرتم العالم".

ونشر حساب رئيس الوزراء الإسرائيلي، مقطع فيديو، يظهر في المقطع عدد من الببغاوات داخل قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ترتدي أزياء تحاكي مظهر عدد من زعماء دول العالم، وتردد بصورة متكررة عبارة: "حمّلوا إسرائيل المسئولية"، قبل أن تكررها الببغاوات واحدة تلو الأخرى.

وأرفق مكتب نتنياهو الفيديو بتعليق يقول: مباشرة من داخل الأمم المتحدة: ببغاوات هذا العام..."، ويأتي نشر الفيديو في وقت تشهد فيه اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مواقف دولية بشأن الحرب في غزة والقضية الفلسطينية.

وتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة في زيارة خاطفة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعدما تقلص برنامجه إلى ساعات قليلة وسط مخاوف أمنية واحتجاجات متوقعة في نيويورك، على أن يعود مساء اليوم نفسه.