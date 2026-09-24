سمير فرج: جرينلاند مطمع أمريكي منذ سنوات

قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ توليه الحكم كان يريد تكوين إمبراطورية أمريكية في العالم، مشيرا إلى أنه تحدث منذ البداية عن رغبته في ضم كندا إلى الولايات المتحدة لتصبح الولاية رقم 51، والحصول على فنزويلا وقناة بنما وجرينلاند.

وأضاف فرج، عبر برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، اليوم الخميس، أن ترامب مارس ضغوطا اقتصادية كبيرة على كندا، فيما أصبحت فنزويلا تحت تأثير أمريكي واسع، معتبرا أن ملف جرينلاند كان الأكثر تعقيدا، نظرا لتبعيتها للدنمارك، العضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وهو ما يجعل السيطرة عليها أمرا صعبا.

وأشار إلى أن جرينلاند تتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وكانت الجزيرة مطمعا أمريكيا منذ سنوات، رغم طبيعتها الجليدية وعدم وجود طرق بها، مضيفا أن مساحتها تساوي نحو 5 أضعاف الدنمارك.

وأوضح أن أهمية جرينلاند بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ترتبط بموقعها الاستراتيجي، حيث تمثل خط الدفاع الأول أمام أي صواريخ قد تنطلق من روسيا باتجاه أمريكا، مضيفا أن الاتفاق الذي وقعه ترامب مع الدنمارك وجرينلاند يعزز الوجود العسكري الأمريكي في الجزيرة، مشيرا إلى أن القوات الرئيسية التي تسيطر عبر الجزيرة هي القوات الأمريكية.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية أبرمت اتفاقية مع الدنمارك، تمنح واشنطن سيطرة دائمة على الجوانب الأمنية في جرينلاند.