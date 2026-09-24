- كوثر محمود: نساند الممرضة قانونيا.. وننتظر استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوقها

تتابع النقابة العامة للتمريض، برئاسة الدكتورة كوثر محمود، مستجدات الإجراءات القانونية في واقعة الاعتداء اللفظي والجسدي على إحدى الممرضات بمستشفى معهد الكبد بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، مؤكدة استمرار تقديم كامل الدعم والمساندة القانونية للممرضة، ومتابعة القضية منذ لحظة وقوعها وحتى انتهاء الإجراءات القانونية.

وأوضحت في بيان لها، أن النقابة تتابع تطورات القضية بشكل مباشر مع محامي التمريض المكلف بمتابعة الواقعة، والذي أكد بدء النيابة العامة التحقيق في القضية، نظرا لما تتضمنه الواقعة من ملابسات تستوجب التحقيق، مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بواقعة عادية أو خلاف عابر داخل بيئة العمل.

وأضافت أن محامي التمريض أفاد بأن النيابة استمعت بالفعل إلى أقوال الممرضة بشأن تفاصيل الواقعة، واستشهدت الممرضة بعدد من الشهود، حيث طالب المحامي بسماع شهادة الشهود الذين كانوا موجودين وقت حدوث الواقعة، إلى جانب تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالمستشفى، للوقوف على كل تفاصيل الواقعة وكشف ملابساتها بصورة كاملة.

وأكدت نقيب عام التمريض أن النقابة تتابع سير التحقيقات من خلال محاميها، وتحرص على اتخاذ كل الإجراءات القانونية التي تكفل حماية الممرضة والحفاظ على حقوقها.

وشددت الدكتورة كوثر محمود على أن النقابة لن تتخلى عن أي من أعضائها، وأن الدفاع عن كرامة وحقوق أعضاء هيئة التمريض يمثل مسئولية أساسية للنقابة، خاصة في الوقائع التي يتعرضون لها أثناء أداء واجبهم المهني، مؤكدة أن أي خلافات أو ملاحظات داخل المنشآت الصحية لها أطر مهنية وقانونية واضحة يجب الالتزام بها، ولا يمكن أن تكون مبررا للإهانة أو الاعتداء.

كانت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، أعلنت اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بشأن واقعة اتهام طبيب بالتعدي اللفظي على الممرضة وتوجيه ألفاظ نابية إليها، فضلا عن رفع الحذاء في وجهها، مؤكدة أن النقابة ستقدم للممرضة كامل الدعم والمساندة القانونية حتى الحصول على حقوقها.