محللون إسرائيليون: نتنياهو منبوذ وزيارته لنيويورك خاطفة وترامب لا يريد لقاءه

- باراك سيري، المحلل والضابط السابق في استخبارات الجيش الإسرائيلي: زيارة نتنياهو إلى نيويورك قصيرة جدا وخالية من اللقاءات

- إيلي أوحانا، نجم كرة القدم السابق والرئيس السابق لنادي "بيتار القدس" الإسرائيلي: الوضع في إسرائيل "ليس مثاليا"

- السفير الأمريكي الأسبق لدى تل أبيب دان شابيرو: مكانة إسرائيل تشهد تراجعا غير مسبوق في الولايات المتحدة ونتنياهو ليس جزءا من الحل

انتقد محللون وشخصيات إسرائيلية، الخميس، وضع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وإسرائيل على الساحة الدولية، بالتزامن مع زيارته إلى نيويورك لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما وصف أحدهم نتنياهو بأنه بات "منبوذا"، وقال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يريد لقاءه.

وقال باراك سيري، المحلل والضابط السابق في استخبارات الجيش الإسرائيلي، إن زيارة نتنياهو إلى نيويورك "غير عادية للغاية، وقصيرة جدا، وشبه خالية من اللقاءات".

وأضاف سيري، في تصريحات لإذاعة "103 إف إم" المحلية: "نتنياهو الآن منبوذ، وترامب لا يريد مقابلته".

من جانبه، قال إيلي أوحانا، نجم كرة القدم السابق والرئيس السابق لنادي "بيتار القدس" الإسرائيلي، إن الوضع في إسرائيل "ليس مثاليا"، مشيرا إلى أنه يخشى إظهار هويته الإسرائيلية أمام العامة خارج البلاد.

وأضاف أوحانا للإذاعة ذاتها: "الوضع في إسرائيل ليس مثاليا، ولم نبرز هويتنا الإسرائيلية خارج بلادنا، وعندما كنت في عطلة في اليونان أخفيت هويتي الشخصية".

وتابع: "حاولنا أن نكون أكثر هدوءا، ولم نسع إلى إبراز إسرائيليتنا.. واليوم نحن في فترة غير طبيعية".

وفي السياق، قال السفير الأمريكي الأسبق لدى تل أبيب دان شابيرو، إن مكانة إسرائيل تشهد "تراجعا غير مسبوق" في الولايات المتحدة، وإن نتنياهو "ليس جزءا من الحل".

ونقلت إذاعة "ريشت بيت" الإسرائيلية عن شابيرو، الذي شغل منصب السفير بين عامي 2011 و2017، قوله: "يوجد تراجع غير مسبوق في مكانة إسرائيل في الولايات المتحدة".

وأضاف أن هذا التراجع "غير مسبوق حتى بين الجمهوريين"، وأنه "من الصعب رؤية نتنياهو كجزء من الحل لهذا الوضع".

وتابع شابيرو: "قد يصل ترامب أيضا إلى استنتاج بأنه سيكون من الأسهل التعامل مع حكومة أخرى في إسرائيل".

ويرأس نتنياهو الحكومة الحالية منذ أواخر ديسمبر 2022، وهي حكومة توصف بأنها الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

ومن المقرر أن يلقي نتنياهو كلمته أمام الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة الساعة 14:00 بتوقيت نيويورك (18:00 ت.غ).

ولا يتضمن جدول زيارة نتنياهو الحالي إلى نيويورك لقاء مع ترامب، رغم محاولات إسرائيلية سابقة لترتيب اجتماع بينهما، وفق تقارير إعلامية إسرائيلية.

وتأتي الزيارة وسط توقعات بتنظيم احتجاجات ضد نتنياهو في نيويورك، تنديدا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والاعتداءات في الضفة الغربية المحتلة.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية في غزة، خلفت نحو 74 ألف شهيد وحوالي 175 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء.

وبموازاة حرب الإبادة، تتصاعد اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وتشهد إسرائيل انتخابات عامة في 27 أكتوبر المقبل.