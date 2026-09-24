معهد التمويل الدولي: ديون الأسر المصرية أقل بنحو 33 نقطة مئوية من متوسط الأسواق الناشئة

قال معهد التمويل الدولي، إن ديون الأسر المصرية ارتفعت إلى نحو 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 7.2% في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية.

ورغم هذا الارتفاع، تظل نسبة مديونية الأسر في مصر أقل بنحو 33 نقطة مئوية من متوسط الأسواق الناشئة، الذي بلغ 40.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لبيانات معهد التمويل الدولي.

وتعكس هذه النسب حجم ديون الأسر مقارنة بحجم الاقتصاد، ولا تشير إلى نسبة الزيادة في قيمة الديون نفسها.

وارتفعت نسبة الدين الحكومي لمصر من الناتج المحلي الإجمالي إلى 79.7% خلال الربع الثاني من 2026، مقابل 78.3% في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق أحدث تقرير لمعهد التمويل الدولي «IIF» عن الدين العالمي.

وعلى المستوى العالمي، أعلن معهد التمويل الدولي عن ارتفاع إجمالي الدين العالمي بأكثر من 10 تريليونات دولار خلال النصف الأول من عام 2026، ليصل إلى نحو 365.5 تريليون دولار.