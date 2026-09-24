غزة: شهيد وإصابات إثر قصف الاحتلال سيارة في منطقة البيدر

استشهد فلسطيني، وأصيب آخرون بإصابات وصفت بالخطيرة، اليوم الخميس، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية سيارة في منطقة البيدر جنوب غرب مدينة غزة.

وأفاد شهود عيان لمراسلة وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، بأن الطيران الحربي استهدف سيارة مدنية، ما أدى إلى استشهاد أحد المواطنين، وتمكن ذووه من نقل جثمانه المتفحم إلى سيارة أخرى، والسير بها بالقرب من الميناء الأمريكي في حي الشيخ عجلين جنوب مدينة غزة، مضيفين أنه عند وصول السيارة إلى مدينة غزة، أقدمت قوات الاحتلال على استهدافها مجددا، ما أسفر عن إصابة عدد من أقارب الشهيد بجروح حرجة، فيما أدى القصف إلى احتراق جثمان الشهيد بالكامل.

وارتفع إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي إلى 1,402، والإصابات إلى 4,881، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 834، موضحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

وارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة إلى 73,922 شهيدا، و174,995 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.