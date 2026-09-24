تركيا تعتزم سحب قواتها تدريجيا من قاعدة عسكرية شمالي العراق

تعتزم تركيا، سحب قواتها تدريجيا من قاعدة عسكرية رئيسية شمالي العراق، وتسليم السيطرة عليها إلى الحكومة العراقية، وفقا لما أفاد به الجانبان.

وقالت مديرية الاتصالات التابعة للرئاسة التركية، ومكتب رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والزيدي اتفقا على هذه الخطوة خلال اجتماع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأضاف البيان الصادر عن الاجتماع أن العراق تعهدت باتخاذ إجراءات ضد الجماعات المسلحة الأجنبية في منطقة سنجار، وإعادة بسط سلطة الدولة هناك.

وكانت تركيا قد أنشأت وجودا عسكريا لها في المنطقة عام 2015 في إطار محاربتها تنظيم داعش الإرهابي.

ونفذت تركيا من قبل غارات جوية ضد حزب العمال الكردستاني المحظور شمالي العراق مرارا، ولا تزال تحتفظ بعدة قواعد هناك. ويستخدم حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منظمة إرهابية، شمال العراق ملاذا.