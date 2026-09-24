 نبيل فهمي يبحث مع الشرع تطورات الأوضاع في سوريا - بوابة الشروق
الخميس 24 سبتمبر 2026 5:58 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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نبيل فهمي يبحث مع الشرع تطورات الأوضاع في سوريا

ليلى محمد
نشر في: الخميس 24 سبتمبر 2026 - 4:38 م | آخر تحديث: الخميس 24 سبتمبر 2026 - 4:38 م

التقى نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مع الرئيس السوري أحمد الشرع، وذلك على هامش المشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة (81) للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع في سوريا، والتطورات المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد فهمي حرص الجامعة العربية على تعزيز حضورها لمواكبة تحركات الدولة السورية خلال المرحلة المقبلة، ومساندتها في جهودها الرامية إلى الحفاظ على وحدة وسيادة أراضيها، ودعم مسار التعافي الاقتصادي، والدفع بعجلة إعادة البناء والتنمية.

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