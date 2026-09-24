ترامب: الذكاء الخارق بند رئيسي في مباحثاتي مع الرئيس الصيني

- الرئيس الأمريكي أكد رغبته في الإبقاء على الوضع الحالي فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ستكون أحد بنود جدول الأعمال "الكبرى" خلال لقائه المرتقب، الخميس، مع الرئيس الصيني شي جين بينج في البيت الأبيض.

جاء ذلك في تدوينة عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال" حول لقائه المرتقب مع نظيره الصيني في البيت الأبيض، الخميس.

ووصف ترامب اليوم بأنه "يوم كبير"، موضحا أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، التي أشار إلى أنه يفضل إطلاق اسم "الذكاء الخارق" عليها، ستكون أحد بنود جدول الأعمال الكبرى خلال المباحثات.

وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، قال ترامب: "أريد أن يستمر بنفس وضعه الحالي تماما، وموقف الصين يسير على هذا النحو أيضا، وإن آلية تدابير الحماية لدينا هي وزارة العدل".

وفي تدوينة أخرى، تطرق ترامب إلى استقباله للرئيس الصيني وعقيلته بينج لي يوان، الأربعاء، في قاعدة "أندروز" الجوية بولاية ماريلاند.

وقال ترامب: "التقينا بالرئيس شي في المطار بالأمس، وبدا قويا ونشيطا وفي كامل لياقته وأفضل من أي وقت مضى، وبالطبع كانت السيدة شي جميلة أيضا".

ويقوم الرئيس الصيني بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة تستغرق 3 أيام، وهي الأولى له منذ 11 عاما، حيث تعود آخر زيارة أجراها للبلاد إلى عام 2015.

ومن المتوقع أن تشمل المباحثات بين الزعيمين الخلافات التجارية مثل الرسوم الجمركية، والقيود التكنولوجية وصادرات العناصر الأرضية النادرة، إضافة إلى الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، ومسألة أمن الذكاء الاصطناعي.

وكان ترامب قد صرح في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 سبتمبر الجاري، بأن كلمة "الاصطناعي" تجعل هذه التكنولوجيا تبدو وكأنها "مزيفة"، مضيفا: "من الآن فصاعدا، ستعدل جميع الوثائق الأمريكية، وأتمنى أن تعدل كل الوثائق العالمية، لاستخدام مصطلح "الخارق" بدلا من "الاصطناعي" لكونه أكثر دقة بكثير".