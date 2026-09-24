زيلينسكي يرفض محادثات موسكو: لن أسافر إليها إلا على متن صاروخ

رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اقتراحا من نظيره الروسي فلاديمير بوتين لعقد محادثات في موسكو، قائلا إنه لن يسافر إلى العاصمة الروسية إلا "على متن صاروخ".

وردا على سؤال متكرر من مراسل للتلفزيون الروسي الرسمي، على هامش المناقشة العامة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول موعد مجيئه إلى موسكو، أجاب زيلينسكي مستخدما لفظا بذيئا باللغة الروسية: "على متن صاروخ، تبا!". (أو ما يعادلها بالروسية "بلياد").

ويستخدم لفظ "بلياد" في اللغة الروسية للتعبير عن الغضب أو الدهشة أو الإحباط، ويمكن ترجمته إلى "تبا" بحسب السياق الذي يرد فيه.

وتداولت وسائل إعلام أوكرانية وروسية، المقطع المصور على نطاق واسع، فيما قامت وسائل الإعلام الروسية بحذف اللفظ البذيء منه.

وسخرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، وهي عضو في الوفد الروسي بنيويورك، من زيلينسكي بسبب هذا المقطع، ملمحة إلى أنه يخشى مواجهة مصير مميت إذا سافر إلى موسكو.

وأكد زيلينسكي، مرارا أنه يريد لقاء بوتين لبحث سبل التوصل إلى حل للصراع.

غير أن الرئيس الروسي قال إنه لن يوافق على عقد لقاء إلا في موسكو، وهو الطلب الذي يرفضه زيلينسكي، ليس لأسباب أمنية فحسب، وإنما أيضا لتجنب إعطاء انطباع بأن كييف تخضع لموسكو.