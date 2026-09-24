البنك المركزي السويدي يبقى على معدل الفائدة بدون تغيير

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أبقى البنك المركزي السويدي، اليوم الخميس، على معدل الفائدة بدون تغيير، ولكنه أشار إلى أنه سيبدأ في تشديد سياسته هذا العام في حال لم تتغير التوقعات بشأن التضخم والنشاط الاقتصادي.

وقرر البنك، الإبقاء على معدل الفائدة عند 1.75%.

وقال البنك، إنه يجب رفع معدل الفائدة بنسبة أكبر من المتوقع في توقعات يونيو، لكي يبقى معدل التضخم نحو 2%.

وحذر البنك، من مخاطر الحرب بالشرق الأوسط، مما قد يؤثر بصورة منفردة أو مشتركة، على توقعات التضخم والنشاط الاقتصادي.

وأضاف البنك: "في حال ظهرت دلالات على ارتفاع أكبر وأكثر استدامة لمعدل التضخم، سوف يرفع البنك معدل الفائدة بوتيرة أسرع من التوقعات الحالية".