الدفاع المدني السعودي: إطلاق الإنذار المبكر في مكة وجدة و3 مناطق أخرى للتحذير من خطر

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، مساء الخميس، إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في: محافظة الطائف ومدينة مكة المكرمة ومنطقة تبوك ومحافظة جدة ومحافظة ينبع للتحذير من خطر.

ودعت المديرية المواطنين والمقيمين في المنطقة إلى الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، واتخاذ إجراءات السلامة اللازمة، وعدم الاقتراب من المناطق التي قد تمثل مصدر خطر، إلى حين صدور توجيهات رسمية أخرى.

وندد الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي في جدة، الثلاثاء، بمحاولة الحوثيين تكرار استهداف مكة المكرمة.

وأشار الملك سلمان إلى أن ذلك «لقي شجبًا واستنكارًا دوليين، لما يمثله هذا الجُرم المشين بانتهاك حرمة المقدسات من استفزاز لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم كافة»، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية «واس»، الثلاثاء.

وأبدى الملك سلمان تقديره لـ«دور القطاعات العسكرية والأمنية وأبطالها البواسل في الدفاع عن الوطن والتصدي بكل حزم لأي اعتداء على الأماكن المقدسة وضيوف الرحمن والمواطنين والمقيمين على أرض المملكة».

وذكرت «واس» أن مجلس الوزراء «يؤكد إثر متابعته التطورات في المنطقة، ضرورة التمسك بمبادئ القانون الدولي التي تنص على احترام السيادة وحل النزاعات بالوسائل السلمية، وضمان سلامة الملاحة في الممرات المائية الدولية، بما يحفظ أمن الدول، ويحقق تطلعات شعوبها، ويسهم في حماية حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد».