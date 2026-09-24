 حماس: جاهزون لتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها مع مجلس السلام بشأن غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حماس: جاهزون لتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها مع مجلس السلام بشأن غزة

وكالات
نشر في: الخميس 24 سبتمبر 2026 - 2:14 م | آخر تحديث: الخميس 24 سبتمبر 2026 - 2:14 م

أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، أن لدى الحركة الجاهزية التامة لتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها مع مجلس السلام بشأن خطة السلام في قطاع غزة، مشيراً إلى أنها اتخذت جميع الخطوات اللازمة لذلك.

وأضاف قاسم، اليوم، أن التعطيل الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وخارطة الطريق المرتبطة به ناجم عن رفض حكومة الاحتلال الالتزام بالاتفاق، وتصعيد عدوانها على أهالي قطاع غزة، إلى جانب عجز مجلس السلام وممثله ميلادينوف عن إلزام الاحتلال بتنفيذه، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وشدد قاسم على ضرورة تحرك جميع الأطراف، ولا سيما الإدارة الأمريكية ومجلس السلام، لتسهيل دخول لجنة التكنوقراط إلى قطاع غزة، كي تضطلع بواجباتها تجاه أهالي القطاع، والشروع في إدخال القوات الدولية، وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار وخارطة الطريق المرتبطة به.

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