دول البلطيق تفرض عقوبات على اثنين من رجال الأعمال الروس

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فرضت دول البلطيق، الثلاث إجراءات عقابية ضد رجلي الأعمال الروسيين اليشير عثمانوف وميخائيل فيردمان، بعد إلغاء مثير للجدل لعقوبات الاتحاد الأوروبي عليهما.

وقال وزير خارجية إستونيا مارجوس تساهكنا، في بيان صدر اليوم الخميس، إن إستونيا "لا تعتبر محو اسمي رجلي الأعمال الروسيين البارزين من لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي أمرًا صحيحًا، ولا تدعم هذا القرار".

وأضاف أن روسيا لا تظهر "أي استعداد على الإطلاق" لإنهاء الحرب ضد أوكرانيا، وعثمانوف وفريدمان يواصلان دعم العدوان الروسي.

وكانت لاتفيا قد فرضت قيودًا مالية في السابق وحظر دخول بحق رجلي الأعمال الروسيين. واتخذت ليتوانيا خطوات مماثلة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد رفع العقوبات ضد عثمانوف وفريدمان أمس الأول الثلاثاء بعد خلاف طويل داخل الاتحاد.