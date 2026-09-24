 دول البلطيق تفرض عقوبات على اثنين من رجال الأعمال الروس - بوابة الشروق
الخميس 24 سبتمبر 2026 3:38 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد وضع قواعد قانونية وبرتوكولية لجولات المسئولين الرسمية؟

النتـائـج تصويت

دول البلطيق تفرض عقوبات على اثنين من رجال الأعمال الروس

ريجا - د ب أ
نشر في: الخميس 24 سبتمبر 2026 - 1:55 م | آخر تحديث: الخميس 24 سبتمبر 2026 - 1:55 م

فرضت دول البلطيق، الثلاث إجراءات عقابية ضد رجلي الأعمال الروسيين اليشير عثمانوف وميخائيل فيردمان، بعد إلغاء مثير للجدل لعقوبات الاتحاد الأوروبي عليهما.

وقال وزير خارجية إستونيا مارجوس تساهكنا، في بيان صدر اليوم الخميس، إن إستونيا "لا تعتبر محو اسمي رجلي الأعمال الروسيين البارزين من لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي أمرًا صحيحًا، ولا تدعم هذا القرار".

وأضاف أن روسيا لا تظهر "أي استعداد على الإطلاق" لإنهاء الحرب ضد أوكرانيا، وعثمانوف وفريدمان يواصلان دعم العدوان الروسي.

وكانت لاتفيا قد فرضت قيودًا مالية في السابق وحظر دخول بحق رجلي الأعمال الروسيين. واتخذت ليتوانيا خطوات مماثلة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد رفع العقوبات ضد عثمانوف وفريدمان أمس الأول الثلاثاء بعد خلاف طويل داخل الاتحاد.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك