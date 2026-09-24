 تأجيل دعوى تطالب عمرو دياب بدفع مليون دولار تعويضًا للشاب المصفوع لـ12 نوفمبر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تأجيل دعوى تطالب عمرو دياب بدفع مليون دولار تعويضًا للشاب المصفوع لـ12 نوفمبر

أحمد محفوظ
نشر في: الخميس 24 سبتمبر 2026 - 2:04 م | آخر تحديث: الخميس 24 سبتمبر 2026 - 2:13 م

قررت المحكمة المختصة تأجيل دعوى التعويض المقامة من الشاب «سعد أسامة»، والتي يطالب فيها بتعويض قدره مليون دولار من الفنان عمرو دياب، في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ«الشاب المصفوع من عمرو دياب»، إلى جلسة 12 نوفمبر المقبل.

وكانت محكمة النقض قد قضت برفض الطعن المقدم من الفنان عمرو دياب، وتأييد حكم تغريمه 200 جنيه في واقعة صفع شاب داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة.

وفي 7 ديسمبر الماضي، قضت محكمة جنح التجمع الخامس بتغريم المطرب عمرو دياب مبلغ 200 جنيه، في واقعة صفع شاب خلال حفل زفاف منتج، كما ألزمت المحكمة المطرب بدفع 10 آلاف جنيه كتعويض مدني مؤقت للشاب المصفوع.

وبرأت المحكمة الشاب «سعد أسامة»، المصفوع من المطرب عمرو دياب، من التهمة المنسوبة إليه.

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