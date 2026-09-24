الكرملين: روسيا تؤيد السلام في أوكرانيا وليس الهدنة المؤقتة

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن روسيا منفتحة على التسوية السلمية في أوكرانيا، مؤكدا أن موسكو تؤيد السلام وليس الهدنة المؤقتة.

وقال "بيسكوف"، للصحفيين: "فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، نكرر مرة أخرى أننا منفتحون على عملية التسوية السلمية، لكننا نرى أنه يجب السعي بدقة نحو تحقيق السلام، وليس نحو هدنة مؤقتة.. موقفنا لم يطرأ عليه أي تغيير"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف بيسكوف، أن وزارة الدفاع وأجهزة الاستخبارات تتولى ملف الأسرى، مؤكدا أن الاتصالات بين روسيا وأوكرانيا عبر أجهزة الاستخبارات لا تزال مستمرة.

وقال بيسكوف، ردا على سؤال إذا كان الكرملين يمتلك معلومات حول قيام أوكرانيا بنقل أسيرين من عسكريي كوريا الشمالية إلى كوريا الجنوبية، وعن الاتصالات المحتملة بين أوكرانيا وروسيا وكوريا الشمالية بشأن هذا الموضوع: "لا، ليس لدي أي معلومات بهذا الشأن.. وزارة الدفاع وأجهزة الاستخبارات هي التي تتولى ملف الأسرى، والاتصالات مستمرة في إطار أجهزة الاستخبارات".

وأوضح بيسكوف، أن روسيا تعتبر قيام الاتحاد الأوروبي بتحويل العائدات الناتجة عن الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا بمثابة "سرقة".