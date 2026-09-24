3 مدربين يتنافسون على جائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي خلال سبتمبر

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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن قائمة المدربين المرشحين للفوز بجائزة مدرب الشهر عن سبتمبر 2026، والتي شهدت وجود ثلاثة أسماء بعد المستويات التي قدمتها فرقهم خلال مباريات الشهر.

وضمت قائمة المرشحين:

فابيان هيرتسيلر، المدير الفني لبرايتون.

أندوني إيراولا، المدير الفني لليفربول.

إنزو ماريسكا، المدير الفني لمانشستر سيتي.

ومن المنتظر الكشف عن المدرب الفائز بالجائزة خلال الأيام المقبلة، عقب انتهاء عملية التصويت.

وفي السياق ذاته، أعلنت رابطة البريميرليج أسماء المرشحين لجائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر، وضمت القائمة 8 لاعبين، وهم:

محمد بلومي – هال سيتي.

جايدن بوجل – ليدز يونايتد.

باسكال جروس – برايتون.

ألكسندر إيزاك – ليفربول.

جيريمي جاكيه – ليفربول.

تشارالامبوس كوستولاس – برايتون.

كيفين شايد – برينتفورد.

أنطوان سيمينيو – مانشستر سيتي.

ويُحسم الفائز بجائزة أفضل لاعب من خلال تصويت الجماهير عبر الموقع الرسمي لرابطة الدوري الإنجليزي، إلى جانب أصوات قادة فرق المسابقة ومجموعة من الخبراء.

هالاند يتصدر قائمة الهدافين

وبعد مرور خمس جولات من منافسات الدوري الإنجليزي، يتصدر النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، جدول ترتيب الهدافين برصيد 5 أهداف، يليه ألكسندر إيزاك لاعب ليفربول بـ4 أهداف.

ويتقاسم المركز الثالث 9 لاعبين برصيد 3 أهداف لكل منهم، وهم برونو فيرنانديز، بوكايو ساكا، ماركوس تافيرنييه، كيفين شايد، جواو بيدرو، مورجان روجرز، باسكال جروس، بريان بروبي وريان شرقي.

وأنهى مانشستر سيتي الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي في صدارة جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، محققًا العلامة الكاملة قبل فترة التوقف الدولي.

في المقابل، تراجع أرسنال، حامل لقب المسابقة، إلى المركز الثاني بعدما تلقى خسارة أمام برايتون بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الخامسة.