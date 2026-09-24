قال الإعلامي رامي رضوان، إن صناعة الألعاب الإلكترونية أصبحت من الصناعات الضخمة على مستوى العالم، مؤكدًا على أهمية زيادة اهتمام الدولة المصرية والاستثمار في هذا القطاع، في ظل معدلات النمو الكبيرة التي يشهدها.

وأشار "رضوان"، عبر برنامجه "من ماسبيرو" على القناة الأولى، أمس الأربعاء، إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار كشف عن وصول حجم سوق الألعاب الإلكترونية في مصر إلى نحو مليار دولار، معتبرًا أن الأمر عالميًا لم يعد يقتصر على ممارسة الشباب للألعاب، بل تحول إلى صناعة وقطاع اقتصادي ضخم.

وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتل المركز الأول عالميًا في صناعة الألعاب الإلكترونية، تليها الصين في المركز الثاني، مشيرًا إلى أن إيرادات الولايات المتحدة من هذه الصناعة تقدر بنحو 55 مليار دولار، بينما تحقق الصين نحو 45 مليار دولار.

وتابع أن حجم سوق الألعاب الإلكترونية عالميًا خلال عام 2025، وفقًا للأرقام المعلنة من مختلف المؤسسات، يتراوح بين 210 و300 مليار دولار، متوقعًا وصوله إلى نحو 400 مليار دولار بحلول عام 2029.

وأكد على ضرورة أن يكون لمصر دور أكبر في هذه الصناعة، مشيرًا إلى أن الإيرادات المصرية من قطاع الألعاب الإلكترونية، وفقًا للأرقام التي توصل إليها، تقدر بنحو 3 إلى 3.5 مليون دولار، وهو رقم محدود مقارنة بحجم السوق العالمي.

واستكمل أنه لدينا شباب متميزون في صناعة الألعاب الإلكترونية، ومنهم من يعملون من داخل مصر لصالح شركات خارجية، مشددًا على أهمية زيادة الاستثمار في هذا المجال والاستفادة من الكفاءات المصرية، في ظل معدلات النمو الكبيرة التي يشهدها القطاع.