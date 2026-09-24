بقرار يكشف عن طموحاته مع الجزائر بعد العودة من بوابة الأهلي

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كشف الجزائري منصف بقرار مهاجم الأهلي عن طموحاته مع منتخب بلاده بعد العودة مجددا لتمثيل "ثعالب الصحراء" خلال فترة التوقف الدولي الجاري.

قال بقرار في تصريحات على هامش معسكر منتخب بلاده نقلتها صحيفة النهار الجزائرية "هدفي ليس العودة لصفوف المنتخب فقط بل أتطلع لتقديم أداء أفضل والمساهمة في إسعاد جماهيرنا".

أضاف "العودة ستكون خيرا بالنسبة لي وأفضل مما كانت سابقا.. إنه تحدٍ جديد وأتمنى أن يحالفني التوفيق".

وأشار "تنتظرنا مباراتان مهمتان، وسنحاول تقديم أفضل أداء ممكن، وتحقيق فوزين لإسعاد جماهيرنا".

وانضم منصف بقرار لصفوف الأهلي في صيف العام الجاري قادما من دينامو زغرب الكرواتي مقابل 3 ملايين يورو، ويستعد مع بلاده لخوض مباراتين أمام زامبيا وبوروندي في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027 التي ستقام في كينيا وأوغندا وتنزانيا.

كما سيخوض المنتخب الجزائري مباراة ودية أمام النيجر، أوائل أكتوبر المقبل.

وقبل انتقاله إلى الأهلي، شارك منصف بقرار مع الجزائر في كأس أمم أفريقيا 2025 وتصفيات كأس العالم، لكنه خرج من القائمة التي شاركت في مونديال 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.