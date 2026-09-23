- نقيب الصحفيين: حماية ممارسي المهنة يجب أن تأتي من النقابة

أكد الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، رفضه التام لأي دعوات تستهدف تنظيم حقوق العاملين في الصحافة المطبوعة أو الإلكترونية خارج مظلة نقابة الصحفيين ورعايتها.

وأضاف البلشي، في تصريحات لـ«الشروق»، أن الدستور حدد أن نقابة الصحفيين هي النقابة المهنية الواحدة لهذه المهنة، قائلًا: «لو حد بيتكلم عن التعددية النقابية يروح يعدل الدستور».

وأشار إلى وجود قصور في نقابة الصحفيين، يتمثل في أن بعض التفسيرات القانونية تحجب عنها تغطية جميع العاملين في المهنة، مؤكدًا أن هذا الأمر يجب مناقشته، لكن على أرضية النقابة.

وأضاف أن النقابة مرت بهذا الأمر من قبل واستوعبته وطورت أدواتها، مشددًا على أن «الحماية لا يجب أن تأتي إلا من النقابة».

وشدد البلشي على رغبته في أن تكون نقابة الصحفيين «المنصة الجامعة لجميع ممثلي المهنة الصحفية في مصر»، مشيرًا إلى عقد اجتماع داخل النقابة وتحديد موعد خلال الأسبوع المقبل لمناقشة ما يثار بشأن إنشاء اتحاد يضم تحت مظلته العاملين في الصحافة الإلكترونية.

وأوضح: «هنبعت دعوة للكل بشأنها، عشان لازم نكون شركاء في حماية ممارسي مهنة الصحافة».

وأضاف: «السنة اللي فاتت أنا كنت طرحت أن محرري المواقع الإلكترونية يلتحقوا بنقابة الصحفيين كأعضاء منتسبين، وده كان مقترح كمقدمة، وأنا أتحمل ما قلته، وأنا اللي بعد كده كنت شايف إن هذه خطوة نحو ذلك».

وأكد البلشي أن النقابات تشكيل طوعي، وأن من يحكم قواعد هذا التشكيل هم أصحاب التشكيل الطوعي، موضحًا: «لما حد يتعرض لأي مشاكل من أعضاء النقابة بنقف معاهم، والآخرين بنسعى لحمايتهم، واتخذنا إجراءات خلال السنوات الماضية لحمايتهم ودافعنا عن حقوقهم في الأجر، وبنخوض معاهم معارك داخل مؤسساتهم عشان ندافع عن حقوقهم».

وأضاف أن النقابة تتحدث عن النقابيين وغير النقابيين في كل الأوقات، متسائلًا: «هل هذا كافي؟ لا، ليس كافيًا».

وأكد نقيب الصحفيين أن أي نقابة تعجز عن مد مظلتها لجميع من يعملون بالمهنة «سيكون مدخل لكل شخص يريد أن يصطاد في الماء العكر، ولكل شخص يريد أن يفرض قواعد أخرى».

وقال البلشي إن هناك فرقًا بين أمرين، الأول هو التنظيم المهني من خلال نقابة واحدة، وهي نقابة الصحفيين، والثاني هو التنظيم العمالي، موضحًا أن من حق العاملين تشكيل لجان نقابية عمالية داخل مؤسساتهم، باعتبار أن ذلك جزء من عملية التفاوض.

وأضاف أن هذه اللجان والنقابات العمالية تدافع عن حقوق العمال، وليس عن المهنة وممارسيها، مشيرًا إلى أن النقابات العمالية تدافع عن جميع العاملين داخل المؤسسات الصحفية.

وتابع: «اللي عايز يعمل نقابة للملاك عشان حماية حقوق الملاك، سنتعارض معك في أشياء كثيرة تتعلق بحقوق العاملين لدينا، وربما نتفق في تطوير هذه المهنة وحمايتها إذا التقينا على أرضية مشتركة، وهذه قواعد المجتمع المدني».