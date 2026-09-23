 رصد طائرة مسيرة يوقف حركة الملاحة الجوية بمطار برلين 45 دقيقة - بوابة الشروق
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 11:44 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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رصد طائرة مسيرة يوقف حركة الملاحة الجوية بمطار برلين 45 دقيقة

برلين - د ب أ
نشر في: الأربعاء 23 سبتمبر 2026 - 11:33 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 سبتمبر 2026 - 11:33 م

قالت متحدثتان باسم إدارة مطار برلين والشرطة الاتحادية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن حركة الملاحة الجوية في المطار توقفت تمامًا لمدة 45 دقيقة مساء اليوم الأربعاء، إثر رصد طائرة مسيرة.

وجرى رفع القيود المفروضة منذ ذلك الحين.

ورصدت الطائرة المسيرة في حوالي الساعة الثامنة مساءً (18:00 بتوقيت جرينتش)، مما دفع مراقبة الحركة الجوية الألمانية إلى إغلاق المدرج الشمالي للمطار أمام عمليات الإقلاع والهبوط.

كما أُغلق المدرج الجنوبي أيضًا في تمام الساعة 8:20 مساءً، مما أدى إلى توقف حركة الطيران بالكامل.

ووفقًا للمسئولين، فقد أعيد افتتاح المدرجين في الساعة 9:05 مساءً.

يذكر أنه لم يسجل أي مطار ألماني آخر حالة رصد للطائرات المسيرة خلال النصف الأول من العام مثل مطار برلين براندنبورج.

 

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