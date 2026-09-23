الرئيس الأرجنتيني يهاجم الأمم المتحدة: تحولت إلى منظمة عديمة الفائدة

شن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، هجوما حادا على الأمم المتحدة، مجددا مطالبة بلاده بالسيادة على جزر فوكلاند، وذلك خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم الأربعاء.

وقال ميلي إن الأمم المتحدة تحولت إلى "منظمة عديمة الفائدة" لا تخدم سوى تعزيز "طبقة من الطفيليين المتغطرسين القتلة"، على حد قوله.

ووجه رئيس الأرجنتين انتقادات خاصة للنزاع المستمر منذ عقود مع المملكة المتحدة بشأن الأرخبيل، مؤكدا أن "جزر فوكلاند تعد قضية وطنية بالنسبة لنا"، في حين تابع الوفد البريطاني كلماته دون أي رد فعل.

وفي خطابه، أشار ميلي إلى قرار صادر عن الأمم المتحدة عام 1976 يدعو بريطانيا والأرجنتين إلى تسوية النزاع عبر المفاوضات، مضيفا: "لا نقص في الكلمات أو القرارات، بل ما ينقص هو أن يكون لها عواقب على أرض الواقع".

كما انتقد التطوير البريطاني لحقول النفط في المنطقة المتنازع عليها، إذ يعمل مشروع "سي ليون" في حوض شمال فوكلاند بموجب تراخيص بريطانية ترفضها الأرجنتين وتعتبرها غير شرعية، داعيا لندن إلى استئناف المفاوضات.