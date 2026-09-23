وزير الخارجية الفرنسي يحذر من مخاطر تصاعد التهديدات الروسية

حذر وزير الخارجية الفرنسي، جان - نويل بارو، من مخاطر تصاعد الهجوم الروسي، وذلك قبيل اجتماع متوتر لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك، جمع أوكرانيا وروسيا وجهًا لوجه.

وقال بارو، مندّدًا بموجة الهجمات الروسية على الأراضي الأوروبية، إن "روسيا تشن هجمات على أوروبا بأسرها"، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف أنه "لا توجد دولة واحدة تشعر بالارتياح الآن".

وحظيت الدول الأوروبية بدعم حلفاء من أفريقيا وأمريكا اللاتينية في إدانة للعملية الروسية الشاملة على أوكرانيا خلال الاجتماع، الذي شهد لقاء نادرًا مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

ويتواجد لافروف ووزراء خارجية آخرون في نيويورك للمشاركة في الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومع اقتراب إتمام العملية الروسية الشاملة عامها الخامس، لا تلوح مؤشرات تذكر على التوصل إلى حل للنزاع، رغم الخسائر المتزايدة التي يتكبدها الجانبان.

وقال لافروف، أمام مجلس الأمن، "لن نوقف عمليتنا العسكرية الخاصة".

وأضاف لافروف أن الحكومات الأوروبية تريد وقف القتال فقط من أجل تزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة.

ووصل لافروف إلى قاعة مجلس الأمن قبيل موعد إلقاء كلمته مباشرة، وغادرها فور انتهائه منها، حتى لا يسمع إدانات الدول الأخرى لتصرفات روسيا.

وقال لافروف إن الحكومات الأوروبية تتحمل مسئولية العملية الروسية الشاملة.

في المقابل، بقي وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيها، في القاعة طوال الجلسة، وكان يرفع حاجبيه من حين لآخر تعبيرًا عن الاستغراب أو الاستنكار حين كان لافروف يشير إلى "النازية" و"نظام كييف".