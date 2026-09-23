المفوضية الأوروبية تعتزم تقديم 505 ملايين يورو إضافية للبنان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعتزم المفوضية الأوروبية، تقديم مبلغ إضافي للبنان قدره 505 ملايين يورو (574 مليون دولار) في إطار التعاون في مجال الهجرة، حسبما أعلنت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون البحر الأبيض المتوسط دوبرافكا زويكا اليوم الأربعاء.

وقالت زويكا، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن التمويل يهدف إلى تحسين الأمن وإدارة الحدود ودعم الإصلاحات في البلاد.

وقالت المفوضية، إن الأموال ستدعم أيضا الجهود المبذولة لإيجاد حل دائم للاجئين السوريين في لبنان، بما في ذلك إمكانية العودة الطوعية.

ويهدف التمويل أيضا إلى الحفاظ على فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية والمياه وتعزيز المنظمات العاملة في قضايا تشمل حقوق المرأة والأقليات.

وحول الخطوط العريضة لحزمة المساعدات ليست جديدة، فقد أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تقديم دعم مالي للبنان بنحو مليار يورو خلال زيارتها لبيروت في عام 2024، مع صرف 500 مليون يورو في ذلك العام.

وتعهد الاتحاد الأوروبي، بهذا التمويل للمساعدة في الحد من تدفق اللاجئين السوريين المسافرين من لبنان إلى الاتحاد الأوروبي.