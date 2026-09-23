زيلينسكي يدعو العالم لخنق عائدات روسيا وعرقلة جهودها الحربية

حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قادة العالم اليوم الأربعاء على الاستمرار في خنق عائدات روسيا وعرقلة جهودها الحربية، قائلا للجمعية العامة للأمم المتحدة إن "إيرادات روسيا يجب أن تظل هدفا".

وقال متحدثا باللغة الإنجليزية في الجمعية العامة للأمم المتحدة: "عندما يمنح شخص ما روسيا المزيد من المال من خلال التجارة، فإنه يمنح هذه الحرب المزيد من الوقت.. ولهذا السبب بالتحديد نصر على الحد من التجارة مع المعتدي، وأن نحرق عائدات روسيا بأنفسنا".

وتلقي روسيا كلمتها يوم السبت المقبل أمام الجمعية العامة.

ولم يسافر الرئيس فلاديمير بوتين إلى الأمم المتحدة منذ سنوات، وأرسل بدلا منه وزير الخارجية سيرجي لافروف.

وقال لافروف لمجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، إن روسيا مستعدة للتفاوض من أجل سلام دائم، لكنها لن "توقف" الحرب.

وتابع أن مثل هذا التوقف من شأنه أن يمنح أوكرانيا ومؤيديها الوقت للحصول على المزيد من الأسلحة.