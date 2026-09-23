شارك عمرو ناصر وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وأحمد الجفالي ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في جزء من التدريبات الجماعية، خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا لمباراة زد المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك بعدما انتهى الثلاثي من البرنامج التأهيلي الموضوع لهم في الفترة الماضية، قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.

وقام الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال بالتركيز على الجوانب الفنية، من خلال تقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض فقرة خططية، في إطار الاستعداد للمباريات المقبلة في كأس عاصمة مصر والدوري.

واختتم الفريق مران اليوم بخوض تقسيمة فنية مصغرة لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الخططية.