مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: نثمن المواقف المصرية الرافضة للتهجير القسري لشعبنا

قال الدكتور رياض منصور مندوب دولة فلسطين في الأمم المتحدة، إنّ أهم ما تضمنته خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، التي أُعلنت قبل عام، هو التوصل إلى الهدف الأول الذي أعلن عنه الفلسطينيون منذ اليوم الأول للعدوان قبل ثلاث سنوات، والمتمثل في وقف العدوان ووقف حمام الدم ضد الشعب الفلسطيني وقتل الفلسطينيين.

وأضاف في لقاء مع رامي جبر مراسل قناة القاهرة الإخبارية، على هامش مشاركته في فعاليات الجمعية الأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين، أن البند الأول في الخطة يتعلق بوقف إطلاق النار والمراحل الثلاث التي تضمنتها، موضحًا أن وقف إطلاق النار الذي اعتُمد قبل نحو عام لا يزال هشًا، لكنه أوقف القتال بالحجم الذي كان عليه قبل التوصل إليه.

وأوضح أنّ الفلسطينيين يريدون وقف إطلاق نار ثابتًا وكاملًا، وألا تفعل إسرائيل شيئًا ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين تشن اعتداءات وصلت إلى أرقام غير مسبوقة.

وذكر، أن إدخال المساعدات الإنسانية في البداية كان بحجم معقول، لكنه تراجع الآن، كما شدد على ضرورة وقف التهجير القسري الذي وصفه بأنه خطر داهم، في ظل ما قال إنه عودة الحكومة الإسرائيلية إلى الدفع باتجاه جعل الحياة في غزة جحيمًا بحيث لا يصبح أمام الفلسطينيين خيار إلا الهجرة من القطاع.

وأشار إلى أن الفلسطينيين يثمنون المواقف المصرية التي تقف بكل حزم ووضوح ضد التهجير القسري، مؤكدًا أن الفلسطينيين يعتبرون هذه الأرض أرضهم، وليس لهم وطن غير الوطن الفلسطيني والدولة الفلسطينية.

وشدد على أن المطلوب هو وقف العدوان وإعادة بناء غزة وربطها بمكونات أرض الدولة الفلسطينية من الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، حتى يمارس الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة، ومن بينها استقلال الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967.