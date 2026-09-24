رئيس مصر للطيران عن مستهدفاتهم: الحفاظ على الإنجاز أولًا ثم الصعود في التصنيف

قال الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، عن دخول قائمة أفضل 50 شركة طيران على مستوى العالم، إن الشركة تستهدف مواصلة التقدم في التصنيف العالمي لشركات الطيران، مع ضرورة الحفاظ أولًا على المستوى الذي وصلت إليه خلال الفترة الماضية.

وأضاف "عادل" عبر برنامج "مساء dmc”، مع الإعلامي أسامة كمال، على قناة "dmc”، أمس الأربعاء، أن الطموح مطلوب، لكن يجب أن يكون واقعيًا، مشيرًا إلى أن الجهد الذي بُذل خلال العام الماضي كان كبيرًا، وبالتالي فإن الأولوية تتمثل في الحفاظ على الإنجاز الذي تحقق، ثم الصعود في التصنيف والعمل على تحسين النتائج والحصول على جوائز أعلى.

وأشار إلى أن تقييم مؤسسة "سكاي تراكس" العالمية لا يعتمد على أسعار تذاكر الطيران أو الجوانب الاقتصادية، وإنما يركز بشكل أساسي على مستوى الخدمة المقدمة للمسافر.

وفيما يتعلق بالتواصل مع المؤسسات الدولية، قال إن مصر للطيران نجحت في الحصول على أحد المقاعد الـ 28 بمجلس إدارة الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، لمدة الـ 3 سنوات المقبلة.

وأكد أن العودة إلى المحافل الدولية تمثل خطوة مهمة للشركة، قائلًا إن الاحتكاك بأكبر العاملين في صناعة الطيران على مستوى العالم يحقق استفادة على المستوى الشخصي وعلى منظومة العمل ككل.

وتطرق إلى آلية التواصل مع مؤسسة "سكاي تراكس"، موضحًا أن التواصل يرتبط بترتيبات عملية التفتيش والتقييم، مشيرًا إلى أن المؤسسة تضع أيضًا في الاعتبار آراء واستبيانات المسافرين بشأن شركات الطيران.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، هنأ قطاع الطيران المدني المصري، بمناسبة الإنجاز الذي حققته الشركة الوطنية مصر للطيران، بحصولها على جائزة "أكثر شركة طيران تطورًا وتحسنًا على مستوى العالم" لعام 2026، من مؤسسة "سكاي تراكس" العالمية.