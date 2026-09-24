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أصيب فلسطينيان، أحدهما طفل، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، خلال اقتحامه مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها نقلت إلى المستشفى طفلًا (14 عامًا) أُصيب برصاص حي في الفخذ خلال اقتحام مدينة قلقيلية.

من جهته، أكد تلفزيون فلسطين (حكومي) ارتفاع عدد المصابين إلى اثنين "خلال مواجهات (بين فلسطينيين والجيش) في مدينة قلقيلية"، مبينًا أن الإصابتين بالرصاص الحي.

وأضاف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق قنابل الغاز بكثافة صوب المركبات الفلسطينية على مدخل المدينة الشرقي، بالتزامن مع الاقتحام.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، فقد اقتحم الجيش شارع الواد في المدينة، وفرض طوقًا عسكريًا في محيط المنطقة، ومنع حركة المركبات والمواطنين، و"أطلق الرصاص وقنابل الصوت والغاز بشكل عشوائي".

وأضافت أن "قوات الاحتلال داهمت محلًا تجاريًا وأرضًا زراعية، واحتجزت عددًا من الشبان المتواجدين في المنطقة، وحققت معهم ميدانيًا".

ومنذ بدء الإبادة في غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وشملت عمليات القتل والاعتقال والتهجير وتجريف الأراضي الزراعية وهدم المنازل والتوسع الاستيطاني.

وأدى التصعيد إلى استشهاد 1206 فلسطينيين، بينهم 254 طفلًا، وإصابة نحو 13 ألفًا و350، واعتقال أكثر من 24 ألفًا و600، وفق معطيات رسمية فلسطينية.