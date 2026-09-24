رئيس مصر للطيران عن دخول قائمة أفضل 50 شركة: جائزة أفضل خدمة في إفريقيا كانت البداية

قال الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، عن دخول قائمة أفضل 50 شركة طيران على مستوى العالم، إن الشركة نجحت في تحقيق تقدم ملحوظ في التصنيف العالمي لشركات الطيران، بعدما تحركت من المركز 88 إلى المركز 69، قبل أن تضع هدفًا جديدًا وهو دخول هذه القائمة.

وأشار "عادل" عبر برنامج "مساء dmc”، على قناة "dmc”، اليوم الأربعاء، إلى أن مصر للطيران حصلت في عام 2025 على جائزة أفضل خدمة في إفريقيا من مؤسسة "سكاي تراكس"، معتبرًا أن الحصول على الجائزة كان بداية لوجود الشركة على مسرح الجوائز العالمية، ودافعًا للعمل على تحقيق إنجاز أكبر.

وأضاف أن المنافسة على التصنيف العالمي تطلبت العمل على عوامل عدة، خاصة أن تقييم "سكاي تراكس" يعتمد على مختلف تفاصيل تجربة المسافر، بداية من إجراءات تسجيل الوصول "تشيك إن" وطريقة تعامل الموظفين مع الركاب، ومدى سهولة الإجراءات ومستوى الزحام، وصولًا إلى الخدمات المقدمة داخل الطائرة.

وتابع أن التقييم يشمل أيضًا الخدمات المقدمة لركاب درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية، والوجبات والضيافة داخل الطائرة، إلى جانب الصيانة وأعمال الخدمات الأرضية التي يتم تنفيذها حول الطائرة.

واستكمل أن الشركة شهدت طفرة في مستوى الوجبات والضيافة خلال العام الماضي، إلى جانب مراعاة تطوير وسائل الترفيه على متن الطائرات، والاهتمام بمواعيد الرحلات ونظافة الطائرات.

واستطرد أن تقييم "سكاي تراكس" يشمل مختلف درجات السفر والرحلات القصيرة والممتدة، ويتم رصد جميع عناصر الخدمة وإعداد تقرير شامل بشأنها، لعقد اجتماعات لمناقشة النتائج، موجهًا الشكر إلى جميع العاملين في مصر للطيران، مؤكدًا أن ما تحقق جاء نتيجة جهود جميع الزملاء في مختلف قطاعات الشركة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، هنأ قطاع الطيران المدني المصري، بمناسبة الإنجاز الذي حققته الشركة الوطنية مصر للطيران، بحصولها على جائزة "أكثر شركة طيران تطورًا وتحسنًا على مستوى العالم" لعام 2026، من مؤسسة "سكاي تراكس" العالمية.