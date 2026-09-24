مقتل قائد في الحرس الثوري الإيراني خلال اشتباكات جنوب شرقي البلاد

قتل العميد في الحرس الثوري الإيراني حسين ظريفي، جراء اشتباكات اندلعت بين قوات الأمن ومجموعات مسلحة جنوب شرقي إيران.

وأفاد بيان صادر عن مقر "القدس" التابع للقوات البرية في الحرس الثوري، الأربعاء، بأن العميد ظريفي، قائد "مقر عمليات الشهيد سجاد سراوان"، قُتل "خلال عملية ضد إرهابيين مأجورين للعدو".

ولم يقدم البيان تفاصيل إضافية بشأن العملية التي قُتل فيها القائد العسكري، في حين تشهد المنطقة منذ أيام أنباء عن وقوع اشتباكات بين قوات الأمن ومجموعات مسلحة. وتنشط في تلك المنطقة جماعة "جيش العدل".

وأشار البيان إلى أن تشييع جثمان القائد الإيراني سيجري في 25 سبتمبر الجاري بمدينة سراوان التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان.

وتدعي جماعة "جيش العدل"، التي أعلنتها إيران "منظمة إرهابية"، الدفاع عن حقوق البلوش السنة في البلاد، وتخوض كفاحًا مسلحًا ضد حكومة طهران، لا سيما في المنطقة الجنوبية الشرقية.



