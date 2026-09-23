مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: لن نعود إلى المرحلة التي كانت سائدة قبل أكتوبر 2023

قال الدكتور رياض منصور مندوب دولة فلسطين في الأمم المتحدة، إنّ الرسالة الفلسطينية من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة واضحة، وهي أن الفلسطينيين لن يعودوا إلى المرحلة التي كانت سائدة قبل أكتوبر 2023.

وأشار في لقاء مع رامي جبر مراسل قناة القاهرة الإخبارية، على هامش مشاركته في فعاليات الجمعية الأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين، إلى حجم التضحيات الفلسطينية التي بلغت 250 ألفًا بين شهيد ومن هم تحت الأنقاض وجريح ومعطوب، وغالبية هؤلاء من الأطفال الفلسطينيين، جراء حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف أنّ المطلوب هو إنهاء مصيبة الشعب الفلسطيني عبر إنهاء الاحتلال، وإنجاز الاستقلال والحرية والسيادة لدولة فلسطين على أرض الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، بحيث يحكمها الفلسطينيون ويعيشون فيها بحرية وكبرياء وإباء، ويتمكنون من بناء دولة ناجحة وناهضة في الشرق الأوسط.

وتطرق إلى العراقيل التي وُضعت أمام الوفد الفلسطيني للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة، واصفًا الأمر بأنه مؤسف ومدان، وقال إنه يمثل انتهاكًا لاتفاقية المقر بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، التي أُقرت من جانب الكونجرس الأمريكي وأصبحت جزءًا من القانون الوطني الأمريكي.

وذكر أن منع الرئيس محمود عباس، الذي قال إنه يعمل من أجل إيجاد حل بالطرق السلمية، يتناقض مع منح رؤساء دول يخوضون حروبًا مع الولايات المتحدة تأشيرات للحضور إلى الأمم المتحدة والاجتماع معهم.

وأكد أن هذه الصورة غير طبيعية وغير منطقية، مشيرًا إلى أن فلسطين موجودة بقوة في الأمم المتحدة ومدينة نيويورك، وأن العالم، وفق قوله، يقف مع الشعب الفلسطيني، معربًا عن شكره لهذا الدعم.