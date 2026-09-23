بغداد وأنقرة تتفقان على تسليم القوات التركية معسكرا في شمال العراق

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اجتمع رئيس وزراء العراق علي فالح الزيدي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في نيويورك اليوم الأربعاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

واتفق الطرفان بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس وزراء العراق، على تعميق التعاون في المجال الأمني، خلال المفاوضات التي ناقشت فيها السلطات العراقية والتركية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين من جميع الجوانب.

وفي هذا السياق، اتفق الجانبان على بسط سلطة الدولة العراقية بالكامل في سنجار، وإنهاء وجود العناصر الأجنبية المسلحة المحظورة.

وفي إطار التقدم الذي أحرزه العراق من خلال الخطوات الأمنية، ستسلّم القوات التركية معسكر بعشيقة - زليكان إلى الحكومة الاتحادية العراقية تدريجياً، وفق الآلية والجدول الزمني المتفق عليهما.

كما اتفق الطرفان على توسيع حجم التجارة والاستثمار الثنائي، والتنفيذ الفوري للاتفاقات الموقعة، وتسريع المشاريع الاستراتيجية المشتركة، ولاسيما مشروع طريق التنمية.