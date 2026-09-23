النيران الصديقة تمنح السعودية أول انتصار في كأس الخليج

حقق منتخب السعودية فوزه الاول في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27"، بتغلبه على نظيره الكويتي بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى.

وسجل الهدف الوحيد، مدافع الكويت يوسف الحقان بطريق الخطأ في مرماه بالدقيقة 73، بعد تسديدة من همام الهمامي، تحولت إلى داخل الشباك.

وشهدت المباراة العديد من الفرص التهديفية هنا وهناك، بعدما قدم المنتخبان مواجهة مفتوحة، دون حذر دفاعي، لكن الدقة أمام المرمى كانت مُفتقدة في الجانبين.

كما شهد اللقاء إصابة الحارس السعودي، نواف العقيدي، حارس مرمى النصر، بعد كرة مشتركة بالدقيقة 80، ليشارك بدلا منه محمد العويس الحارس المُخضرم.

وحصد منتخب السعودية أول 3 نقاط يتصدر بها الترتيب، بفارق نقطتين عن صاحبي المركزين الثاني والثالث العراق والكويت.

ويلعب الأخضر السعودي في الجولة الثانية مع عمان، بينما يتقابل المنتخب الكويتي مع العراق في ديربي مرتقب.