 بعد أول فوز في خليجي 27.. مدرب السعودية: الفريق يواجه مشكلة مستمرة منذ كأس العالم - بوابة الشروق
الخميس 24 سبتمبر 2026 12:38 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد وضع قواعد قانونية وبرتوكولية لجولات المسئولين الرسمية؟
النتـائـج تصويت

بعد أول فوز في خليجي 27.. مدرب السعودية: الفريق يواجه مشكلة مستمرة منذ كأس العالم


نشر في: الأربعاء 23 سبتمبر 2026 - 11:58 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 سبتمبر 2026 - 11:58 م

أشاد جورجيس دونيس المدير الفني لمنتخب السعودية بلاعبيه بعد الفوز بهدف على الكويت، مساء الأربعاء، في انطلاقة مشوار الفريقين ببطولة خليجي 27.

وصرح دونيس عبر قناة الكاس القطرية عقب اللقاء الذي أقيم على ملعب (الإنماء) "مبروك للاعبي فريقي لأنهم لعبوا بجدية وحاولوا كثيرا وفعلوا كل شيء في المباراة".

أضاف المدرب اليوناني "لكن مثل هذه المباريات تحتاج لهدوء أكثر وقرارات صحيحة، لقد تواجدنا كثيرا في منطقة جزاء المنافس، لكن لم نشكل خطورة كافية على مرماه".

وتابع "يجب أن نكون أكثر هدوء وتركيزا لاتخاذ قرارات صحيحة، هذه المشكلة مستمرة منذ كأس العالم".

وختم "نستحوذ ولكن اللمسة الأخيرة ليست الأفضل، يجب أن تكون قراراتنا أفضل، ونسجل الأهداف لحسم المباريات".

وحقق منتخب السعودية أول انتصار في بطولة خليجي 27 بعد تعادل عمان مع العراق بنتيجة 1 / 1 في وقت سابق يوم الأربعاء.

وتقام منافسات المجموعة الثانية يوم الخميس، حيث يلعب منتخب الإمارات مع اليمن، ويلتقي منتخب البحرين حامل اللقب ضد قطر.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك