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أشاد جورجيس دونيس المدير الفني لمنتخب السعودية بلاعبيه بعد الفوز بهدف على الكويت، مساء الأربعاء، في انطلاقة مشوار الفريقين ببطولة خليجي 27.

وصرح دونيس عبر قناة الكاس القطرية عقب اللقاء الذي أقيم على ملعب (الإنماء) "مبروك للاعبي فريقي لأنهم لعبوا بجدية وحاولوا كثيرا وفعلوا كل شيء في المباراة".

أضاف المدرب اليوناني "لكن مثل هذه المباريات تحتاج لهدوء أكثر وقرارات صحيحة، لقد تواجدنا كثيرا في منطقة جزاء المنافس، لكن لم نشكل خطورة كافية على مرماه".

وتابع "يجب أن نكون أكثر هدوء وتركيزا لاتخاذ قرارات صحيحة، هذه المشكلة مستمرة منذ كأس العالم".

وختم "نستحوذ ولكن اللمسة الأخيرة ليست الأفضل، يجب أن تكون قراراتنا أفضل، ونسجل الأهداف لحسم المباريات".

وحقق منتخب السعودية أول انتصار في بطولة خليجي 27 بعد تعادل عمان مع العراق بنتيجة 1 / 1 في وقت سابق يوم الأربعاء.

وتقام منافسات المجموعة الثانية يوم الخميس، حيث يلعب منتخب الإمارات مع اليمن، ويلتقي منتخب البحرين حامل اللقب ضد قطر.