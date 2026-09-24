محمود التميمي لـ الشروق: مؤسسة هيكل تجسد حلم الكاتب الراحل

قال الكاتب الصحفي محمود التميمي، مسئول تنظيم حفل مرور 20 عامًا على تأسيس مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، و10 أعوام على إطلاق «جائزة هيكل للصحافة العربية»، إن هذه هي المرة الثالثة التي يشارك فيها في تنظيم الحفل السنوي للمؤسسة، الذي يجسد ويوثق مسيرتها.

وأوضح التميمي، لـ«الشروق»، أن المؤسسة كانت حلمًا للكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، تحقق في حياته، ثم استمر بفضل الوفاء والمحبة اللذين قدمتهما رفيقة عمره هدايت تيمور وأبناؤه الأوفياء.

وأضاف أن اللافت والجيد في احتفالية هذا العام هو ظهور الأحفاد وتوليهم قيادة المؤسسة، مشيرًا إلى أنه جرى انتقال المسئولية من هدايت الكبرى إلى هدايت الصغرى، هدايت علي هيكل، التي أصبحت رئيس مجلس أمناء مؤسسة هيكل للصحافة العربية.

وأوضح أن هذه المسألة حملت إشارات مليئة بالشجن، وتؤكد الوفاء والالتفات إلى أحلام الأجداد، لافتًا إلى أنه يتشرف بتكليفه للعام الثالث بإنتاج المحتوى البصري والأفلام الوثائقية التي توثق رحلة الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل.

وأكد التميمي سعادته، أن المؤسسة تقدم نموذجًا راقيًا لدعم مهنة الصحافة، ونموذجًا شديد الجمال للمؤسسة العائلية والترابط بين أفراد العائلة، وانتقال المسئولية من الأجداد إلى الأحفاد.

وأعرب عن أمله في أن يشهد حفل توزيع جوائز مؤسسة هيكل العام المقبل، في ظل قيادة الدكتورة هدايت علي هيكل، مزيدًا من التطور الذي ستشهده المؤسسة، مؤكدًا أهمية وجود قيادة شابة مثل هدايت علي هيكل.

وشهد الاحتفال تسليم «جائزة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية» لعام 2026، التي تُمنح للصحفيين والصحفيات العرب الشباب المتميزين عن مجمل أعمالهم الصحفية خلال عام 2025.

وأقيم الحفل في المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، اليوم الأربعاء 23 سبتمبر، بحضور نخبة من الشخصيات العامة ورجال الإعلام والصحافة والشخصيات العامة البارزة.