شعبة بيض المائدة: الأسعار الحالية ليست ارتفاعًا لكنها تصحيح للوضع

قال أحمد نبيل رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، إن الأسعار الحالية للبيض لا تعد ارتفاعًا بقدر ما هي تصحيح للوضع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأربعاء، أن طبق البيض عندما كان يُباع بـ60 أو 70 جنيهًا في المزرعة كان المنتج يتكبد خسائر هائلة، تصل إلى 50%، حيث كانت تكلف الكرتونة نحو 115 جنيهًا.

وأوضح أن مصر لا تعيش في معزل عن العالم الذي يشهد تغيرات وتقلبات، وهو ما زيادة بنسبة 30-40% في أسعار الخامات التي يتم استيرداها للأعلاف، مشيرًا إلى أن مصر تستورد نحو 95% من الأعلاف.

ونوه بأن هذه الزيادة العالمية أحدثت أعباء واضحة على المنتجين من خلال زيادة التكاليف، لافتًا إلى أن هناك أيضًا نقصًا في المعروض مع بدء العام الدراسي الجديد، لا سيما أن البيض ليس سلعة قابلة للتخزين.

وأشار إلى أن أسعار البيض ظلت لمدة ستة أشهر منخفضة بنسبة 50% عن ثمن التكلفة، ما يعني أن التغير الحالي في الأسعار المقدر بنسبة 100% تصحيح للوضع، لافتًا إلى أن طبق البيض يُكلِّف المنتج أكثر من 115 جنيهًا.

وأفاد بأن سعر البيض حاليًا يصل للمستهلك بقيمة 130-140 جنيهًا مقابل 110 جنيهات في المزرعة، مؤكدا أن المنتجين يواجهون معاناة كبيرة ويتكبدون خسائر عدة.