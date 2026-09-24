تعديل موعد مباراة سيراميكا كليوباترا والمصري في كأس عاصمة مصر

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تلقى نادي سيراميكا كليوباترا إخطارًا من إدارة المسابقات برابطة الأندية المصرية، يفيد بتعديل موعد مباراته أمام المصري في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

وقررت رابطة الأندية إقامة مباراة سيراميكا كليوباترا والمصري يوم 7 أكتوبر المقبل، بدلًا من الموعد السابق المحدد في 8 من الشهر نفسه.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً، على ملعب استاد السويس الجديد.

ويتواجد سيراميكا كليوباترا ضمن المجموعة الرابعة ببطولة كأس عاصمة مصر، التي تضم إلى جانبه أندية المصري وبتروجت ومنتخب السويس وغزل المحلة وأبو قير للأسمدة.