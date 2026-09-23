يستعد مجلس سلام غزة المدعوم من الولايات المتحدة، لبدء إعادة إعمار غزة وإرساء نظام لإدارتها، في الوقت الذي يواجه فيه وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صعوبات تهدد استمراره.

وخلال اجتماع لمجلس المجموعة، كشف الأعضاء عن مخطط يتضمن 66 مشروعا للبدء في عملية إعادة الإعمار، مع الإقرار بوجود عقبات هائلة ما زال يتعين تجاوزها. وتشمل المشاريع مبادرات طموحة في مجالات البنية التحتية والتعليم والصحة، تم وضعها لدعم خطة ترامب لوقف إطلاق النار المؤلفة من 20 نقطة.

وقال المجلس: "الاحتياجات هائلة"، مشيرا إلى أن إعادة الإعمار الكامل للأضرار المادية التي لحقت بغزة ستكلف نحو 2ر35 مليار دولار على المدى المتوسط، إضافة إلى 4ر71 مليار دولار أخرى خلال السنوات العشر المقبلة.