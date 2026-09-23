تامر أمين: لما تيجي فترة صعبة وتقلل ربحك فيه فئات كتيرة هتعيش وتدعي لك

قال الإعلامي تامر أمين، إن الرسالة التي وجهها إلى بعض المثقفين والنخبة والمحللين والإعلاميين مطالبًا إياهم بالابتعاد عن الطبقات الاجتماعية "المطحونة" والتوقف عن مطالبتها بـ "شد الحزام"، لاقت تفاعلًا كبيرًا.

وأضاف "أمين" عبر برنامجه "آخر النهار" على قناة النهار، اليوم الأربعاء، أن رسالته جاءت في ظل صعوبة الأوضاع والتوقعات بارتفاع الأسعار وتصاعد الأحداث الإقليمية، وما يثار من سيناريوهات بشأن دخول المنطقة في مواجهات صعبة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وما قد يترتب على ذلك من ارتفاع أسعار السلع عالميًا وزيادة الغلاء والتضخم.

وتابع: "كل ده مش عندي مشكلة فيه، المشكلة عندي في اللي بيقولوا شدوا الحزام، وأنا اللي نفسي يشدوا لسانهم"، مؤكدًا أن الطبقات الاجتماعية "المطحونة" ليست مطالبة بتحمل مسئولية التفكير في كيفية مواجهة الأوقات الصعبة، لأنها بالأساس بحاجة إلى دعم.

ورأى أن المسئولية تقع على القادرين، ومن بينهم رجال الأعمال وأصحاب الكيانات والمصانع والشركات، إلى جانب الحكومة، لتدبير احتياجات هذه الطبقات دون تحميلها أعباء إضافية.

وتطرق إلى بعض مظاهر ارتفاع هوامش الربح، مستشهدًا برؤيته لإعلان عن خصم يصل إلى 60% في محل بأحد المولات الشهيرة، متسائلًا عن حجم هامش الربح الذي يسمح بتقديم مثل هذه الخصومات.

وأكد أهمية الرحمة والتكافل والعدل خلال الأوقات الصعبة، قائلًا: "لما الدنيا تبقى رخاء اكسب 700% وربنا يحنن عليك، لكن لما تيجي فترة صعبة وتقلل ربحك وتعمل خصم 50% و60% وتبيع السلعة بسعرها ومكونات الإنتاج عليها والضرايب والخدمات، مش هتتقطع إيدك، لكن فيه فئات كتيرة هتعيش وتدعي لك".