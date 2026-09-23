وزير خارجية ألمانيا يلتقي نظيره الإيراني في نيويورك ويطالب بإنهاء إغلاق مضيق هرمز

دعا وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، إلى إنهاء إغلاق مضيق هرمز، خلال لقاء جمعه بنظيره الإيراني عباس عراقجي.

وفي تصريحات للصحفيين قبيل الاجتماع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قال فاديفول اليوم الأربعاء: "يقع على عاتق إيران المشاركة بشكل بنّاء في المفاوضات وفك قبضتها الخانقة".

وعقب اللقاء، أفادت مصادر في الوفد الألماني، بأن فاديفول طالب نظيره الإيراني بالمشاركة الجادة والموثوقة في مفاوضات مستدامة مع الولايات المتحدة والدول المجاورة في المنطقة.

وأكد أنه "يجب أن يكون هناك الآن استعداد عام للتسوية من أجل إيجاد حل للصراع المتعثر في المنطقة"، مشددا على استعداد ألمانيا ودول الترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) لدعم جهود الوساطة.

وبحسب المصادر ذاتها، شدد فاديفول، خلال محادثاته مع عراقجي، على ضرورة إيقاف "إيران والميليشيات المتحالفة معها -مثل ميليشيا الحوثي في اليمن- للهجمات على السفن المدنية".

وقال إن بلاده تنتظر استعادة حرية المرور عبر مضيق هرمز فوراً، معربا عن رفض ألمانيا لفرض أي رسوم، حتى وإن كانت طوعية، مقابل المرور عبر المضيق.

وتابع فاديفول، أن الحكومة الألمانية ترحب بالمبادرة الجديدة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتعاون مع دول الخليج لبحث سبل الخروج من هذا المأزق.

ولفت إلى جولة المحادثات التي عقدت بين ممثلين عن واشنطن وطهران في اليوم السابق.

وأضاف أنه سيجري اليوم، في هذا السياق، محادثات مع نظرائه من الأردن وباكستان والعراق وسلطنة عمان، إلى جانب اجتماعه مع عراقجي.

وقال: "نتفق جميعًا على ضرورة إحراز مزيد من التقدم".

وطالب وزير الخارجية الألماني، بإيجاد حل لرفع الحصار عن مضيق هرمز الحيوي لتجارة النفط والغاز والأسمدة.

وقال: "لا تقتصر الأضرار الناجمة عن هذا الحصار على دول الخليج فحسب، بل إن هناك أجزاءً واسعة من آسيا وأفريقيا وأوروبا تعاني منه أيضا".

ورأى أن على إيران "أن تدرك أن هناك موقفًا موحدًا للمجتمع الدولي بشأن ضرورة ألا تمتلك أسلحة نووية".