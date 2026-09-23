الأرصاد توضح ملامح حالة الطقس في أيام الخريف الأولى

قالت الدكتورة منار غانم المتنبئة الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فصل الخريف في مصر الذي بدأ اليوم الأربعاء يشهد اعتدالًا في درجات الحرارة، مؤكدة أن درجات الحرارة في أغلب أيامه لا تكون مرتفعة أو منخفضة بشكل كبير.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع قناة «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء، أنه من الوارد أن تشهد بعض الأيام خلال النصف الأول من الخريف بعض الارتفاعات في درجات الحرارة، لكنها تكون مؤقتة خلال فترات النهار.

وأوضحت أن فترات الصباح الباكر وفترات الليل تشهد أجواء معتدلة بشكل كبير، مؤكدة تسجيل انخفاض في درجات الحرارة مع بداية فصل الخريف اليوم الأربعاء.

ونوهت بأن الانخفاضات تكون ملحوظة بشكل أكبر في المدن الجديدة والمناطق المفتوحة من خلال نشاط نسمات الهواء، مؤكدة أن انخفاض درجات الحرارة مستمر خلال الفترات المقبلة.

ولفتت إلى أن متوسط درجات الحرارة بدءًا من الخميس حتى منتصف الأسبوع المقبل تتراوح بين 31 و33 درجة مئوية بالقاهرة الكبرى دون تسجيل أي ارتفاعات في درجات الحرارة.

وأوضحت أنه في فترات النهار سيكون الطقس حارًا في محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشديد الحرارة في جنوب الصعيد، في حين تشهد فترات الليل أجواء معتدلة في معظم محافظات الجمهورية.