 التحقيق مع عنصر جنائي حاول غسل 20 مليون جنيه حصيلة هجرة غير شرعية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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التحقيق مع عنصر جنائي حاول غسل 20 مليون جنيه حصيلة هجرة غير شرعية

مصطفى عطية
نشر في: الأربعاء 23 سبتمبر 2026 - 10:50 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 سبتمبر 2026 - 10:51 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية الإجراءات القانونية تجاه (عنصر جنائى) لغسله 20 مليون جنيه، حصيلة هجرة غير شرعية بالمخالفة للقانون.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان اليوم، أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء المحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية).

وأضافت الوزارة أن أفعال الغسل التى قام بها المذكور قدرت بمبلغ (20 مليون جنيه).

وأكدت اتخاذ الإجراءات القانونية.

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