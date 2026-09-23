وزير الخارجية الإيراني يوقع مع نظيره الكوري الجنوبي اتفاقية بشأن تبادل السجناء بين البلدين

اجتمع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بنظيره الكوري الجنوبي، تشو هيون، اليوم الأربعاء في نيويورك.

وجاء اللقاء على هامش الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووقّع الوزيران خلال هذا اللقاء، اتفاقية بشأن تبادل السجناء بين البلدين، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا».

وذكرت كوريا الجنوبية في وقت سابق أن تشو ناقش في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

كما أعرب تشو عن قلقه البالغ إزاء الوضع، وعن أمله في إعادة إرساء السلام والاستقرار بشكل دائم في المنطقة.

وجاء الاجتماع بعد قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في أغسطس الماضي، فيما يخص تقليص حجم التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية، إذ انتقد سول لعدم انضمامها إلى الجهود الأمريكية خلال الحرب مع إيران، وأشار إلى تكلفة هذه التدريبات، بحسب وكالة رويترز للأنباء.