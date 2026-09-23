وزير الخارجية الروسي يعلن استعداد موسكو للتفاوض بشأن تسوية مستدامة في أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، استعداد موسكو للتفاوض على سلام دائم وطويل الأمد بشأن أوكرانيا.

وذكر لافروف أن روسيا مستعدة للتفاوض على تسوية طويلة الأمد ومستدامة في أوكرانيا، لكنها لن توقف عملياتها العسكرية الخاصة خلال المفاوضات، بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وقال لافروف، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا: "روسيا، كما أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مراراً، مستعدة للتفاوض لتحقيق هذا النوع من السلام المستدام والعادل... ومع ذلك، واستناداً إلى تجارب مريرة، لن نوقف العمليات العسكرية الخاصة خلال المفاوضات بأي شكل من الأشكال".

وأضاف أن "أوروبا ترغب في وقف العمليات للسبب نفسه، لكسب فترة راحة وإعادة تزويد ترسانة نظام كييف العسكرية المستنزفة".

كما أفاد بأن واشنطن أكدت، خلال اتصالاتها الأخيرة مع روسيا، استمرار اهتمامها بتسهيل التوصل إلى تسوية بشأن أوكرانيا.